Один из боевых блоков ракеты Ghadr-110, судя по всему, не долетел до штаб-квартиры «Моссада» 500 метров.
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Один из боевых блоков ракеты Ghadr-110, судя по всему, не долетел до штаб-квартиры «Моссада» 500 метров.
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