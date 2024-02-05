10 лучших одномоторных поршневых истребителей разных стран времен Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны авиация сыграла очень важную роль. Истребительная авиация того времени представляла собой наиболее совершенные образцы авиационной техники, созданные на основе поршневых двигателей.
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