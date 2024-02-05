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10 лучших одномоторных поршневых истребителей разных стран времен Второй мировой войны

10 лучших одномоторных поршневых истребителей разных стран времен Второй мировой войны

﻿﻿Во время Второй мировой войны авиация сыграла очень важную роль. Истребительная авиация того времени представляла собой наиболее совершенные образцы авиационной техники, созданные на основе поршневых двигателей.

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