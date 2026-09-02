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Чиләбе өлкәсендә ачык диалог форматында актив татар яшьләре җыены узачак

Чиләбе өлкәсендә ачык диалог форматында актив татар яшьләре җыены узачак

4 сентябрьдә 16:00 сәгатьтә Чиләбе өлкәсенең Миасс авылында урнашкан Үзәк китапханәдә ачык диалог форматында актив татар яшьләре җыены узачак.

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