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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» выиграл 1 из 6 последних матчей – с «Ман Сити» в ЛЧ. Команда Мотты идет без поражений в Серии А: 6 побед, 10 ничьих

Команда Тиаго Мотты в 16-м туре уступала «Венеции» со счетом 1:2 на своем поле, однако благодаря голу Душана Влаховича с пенальти в добавленное время сумела спастись.

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