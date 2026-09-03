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Венгрия продолжит предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста, в первую очередь венграм из Закарпатья

Венгрия продолжит предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста, в первую очередь венграм из Закарпатья

Венгерское правительство приняло решение и в дальнейшем предоставлять убежище мужчинам призывного возраста, которые выезжают с Украины в Венгрию, в первую очередь этническим венграм из Закарпатья.

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