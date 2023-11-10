Красноярскстат измерил среднюю зарплату за месяц в крае

Специалисты Красноярскстата оценили уровень средней зарплаты за месяц в Красноярском крае. Такую статистику эксперты указали в новом докладе о социально-экономическом положении региона за январь-сентябрь 2023 года.
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