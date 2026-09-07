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BREW рухнул на 80% на фоне тестирования нового пула Flap

BREW рухнул на 80% на фоне тестирования нового пула Flap

Токен BREW, связанный с экосистемой BSC, за короткое время потерял около 80% стоимости. По данным GMGN, капитализация актива опускалась до $2,2 млн, после чего начала восстанавливаться и достигла примерно $4 млн.

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