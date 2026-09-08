Ростех
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Ростех

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Ростех впервые представляет за рубежом зенитный комплекс «Цитадель»

Ростех впервые представляет за рубежом зенитный комплекс «Цитадель»

Фото: «Рособоронэкспорт» Госкорпорация Ростех впервые представляет за рубежом на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель».

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