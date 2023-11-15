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Как моряки жили на средневековых парусниках, когда приходилось оставаться в море месяцами

Как моряки жили на средневековых парусниках, когда приходилось оставаться в море месяцами

Еще несколько веков назад преодоление океана считалось непростой задачей. Небольшие парусники с водоизмещением 60-100 тонн были мало похожи на современные корабли и морякам на них приходилось несладко.

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Комментарии
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А Кудасов
Ясно.
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12 час.
Элеонора Коган
Да, непросто было морякам.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Ну на учебных парусниках (Крузенштерн, Товарищ, Вега и прочие) условия сейчас немногим лучше. Нормальный гальюн и койки вместо гамаков а так условия близкие. Ну понятное дело питание намного лучше и разнообразнее. Да и на простых танкерах и сухогрузах то же не сахар. На газовозах &quot;зажигалках&quot; за курение сигареты в неположенном месте можешь и за борт полететь. Поэтому и заработок очень приличный, если корабельная компания не отстой.
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7 час.

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