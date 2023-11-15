Как моряки жили на средневековых парусниках, когда приходилось оставаться в море месяцами

Дмитрий Гурин

Ну на учебных парусниках (Крузенштерн, Товарищ, Вега и прочие) условия сейчас немногим лучше. Нормальный гальюн и койки вместо гамаков а так условия близкие. Ну понятное дело питание намного лучше и разнообразнее. Да и на простых танкерах и сухогрузах то же не сахар. На газовозах "зажигалках" за курение сигареты в неположенном месте можешь и за борт полететь. Поэтому и заработок очень приличный, если корабельная компания не отстой.