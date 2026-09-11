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Тульские новости

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В Тульской области объявлена опасность атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов

После ночной атаки беспилотников, в результате которой погибли два человека и пострадали трое, в Тульской области вновь объявили опасность атаки БПЛА.

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