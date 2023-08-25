Если это не дно, то что же?

Samarium

Какая может быть жалость к этим хохло-фашистским нелюдям??? Это ВРАГ и не важно, как он оказался на войне.....А врага следует безжалостно УНИЧТОЖАТЬ и никакой жалости к нему не испытывать....В противном случае он уничтожит тебя....Это следует осознать каждому нашему бойцу...Идет война и лучший враг это мертвый враг....