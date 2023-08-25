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Если это не дно, то что же?

Если это не дно, то что же?

«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.

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Комментарии
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Samarium
Какая может быть жалость к этим хохло-фашистским нелюдям??? Это ВРАГ и не важно, как он оказался на войне.....А врага следует безжалостно УНИЧТОЖАТЬ и никакой жалости к нему не испытывать....В противном случае он уничтожит тебя....Это следует осознать каждому нашему бойцу...Идет война и лучший враг это мертвый враг....
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ММ
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