«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.
Если это не дно, то что же?
Комментарии
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Samarium
Какая может быть жалость к этим хохло-фашистским нелюдям??? Это ВРАГ и не важно, как он оказался на войне.....А врага следует безжалостно УНИЧТОЖАТЬ и никакой жалости к нему не испытывать....В противном случае он уничтожит тебя....Это следует осознать каждому нашему бойцу...Идет война и лучший враг это мертвый враг....
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10 час.
ММ
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6 час.
М
ММ
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6 час.
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