DTF: спустя 11 лет состоялся релиз AAAA-тайтла Skull and Bones

Спустя 11 лет разработки Ubisoft Singapore выпустила пиратский экшен Skull and Bones. Игра является первым проектом издателя в категории АААА, которая характеризуется высоким уровнем качества и масштаба, сообщает портал DTF.
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