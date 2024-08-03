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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дементьев о решении Словакии звать игроков из КХЛ в сборную: «Это первый шаг к восстановлению участия России. Изменилось отношение европейской страны к происходящему в мире»

Вчера Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную. За это проголосовали 52% хоккейных клубов, входящих в федерацию.

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