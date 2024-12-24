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Царьград

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Из СИЗО на СВО: экс-гендиректор челябинского оборонного завода сделал выбор

Из СИЗО на СВО: экс-гендиректор челябинского оборонного завода сделал выбор

Бывший топ-менеджер АО "Полет" Александр Нестеров обвиняется в превышении должностных полномочий.Экс-генерального директора челябинского радиозавода "Полёт" Александра Нестерова отправят в зону проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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Амара Карпова
Храни Его Бог🙏Настоящий МУЖИК👍💯👊😍
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15 час.

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