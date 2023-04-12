Украинский военнослужащий в Артёмовске: Насколько дальше целесообразно держать этот город, я не знаю

Находящиеся в Артёмовске украинские военные описывают происходящее в городе со своей стороны. Указывается на то, что в ночное время суток российские войска «сильно кроют из арты» территории в районе стадиона «Авангард» и железнодорожного вокзала.
Находящиеся в Артёмовске украинские военные описывают происходящее в городе со своей стороны. Указывается на то, что в ночное время суток российские войска «сильно кроют из арты» территории в районе стадиона «Авангард» и железнодорожного вокзала.
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