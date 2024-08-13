Офтальмолог Махкамова: к 40 годам хрусталик глаза начинает терять свои функции

Глаукома, катаракта, возрастная дальнозоркость, макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия - эти глазные заболевания могут развиться почти у каждого после 40 лет и привести не просто к проблемам со зрением, а к его потере.
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