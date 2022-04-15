Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» ЮВО на Кубани отразили авиационный удар «противника» на командный пункт

Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» ЮВО на Кубани отразили авиационный удар «противника» на командный пункт

По результатам контрольной проверки подразделениям будут выставлены соответствующие оценки, на основании которых определятся претенденты из числа воинских коллективов на присвоение или подтверждение почетного наименования «ударные».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх