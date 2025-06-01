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МИД: Рубио выразил соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

МИД: Рубио выразил соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

По информации Министерства иностранных дел России, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате подрывов железнодорожных объектов в Брянской и Курской областях.

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