МИД: Рубио выразил соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

По информации Министерства иностранных дел России, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате подрывов железнодорожных объектов в Брянской и Курской областях.
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