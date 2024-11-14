Великобритания – против всех и за счёт всех. Сильные стороны модели и её уязвимости

Выборы в США — это хороший повод поразмышлять не только об американской политической системе и её влиянии на разные процессы, но и о позиции и методах такого большого «искреннего друга» России, как Великобритания.
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