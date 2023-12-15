"Дайте оружие!": За Россию может подняться ещё одна многомиллионная армия

АРМИИ РАЗНЫХ СТРАН ПРОСЯТСЯ В СВО: МНОГОМИЛЛИОННЫЙ КОЗЫРЬ РОССИИ ПРОТИВ НАТО Гегемония Запада в мире дряхлеет на глазах - это явственно видно по проявившемуся несогласию стран мира с санкционным ударом по России.
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