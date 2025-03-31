Соседи спрашивают «Где купить?»: превращаем обычные яйца в лиловые крашенки

С приближением Пасхи многие задумываются о том, как покрасить яйца красиво и безопасно. Вместо искусственных красителей с сомнительным составом можно использовать натуральные ингредиенты, например сушеные цветки фиалки, которые дают нежный лавандовый оттенок.