Соседи спрашивают «Где купить?»: превращаем обычные яйца в лиловые крашенки

С приближением Пасхи многие задумываются о том, как покрасить яйца красиво и безопасно. Вместо искусственных красителей с сомнительным составом можно использовать натуральные ингредиенты, например сушеные цветки фиалки, которые дают нежный лавандовый оттенок.
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