С марта 2021 года из России ушла треть иностранных компаний

Число зарегистрированных в России юрлиц с иностранным участием с марта 2021 года сократилось на 34% — с 29,2 тысяч до 19,3 тысяч в марте 2024-го, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Контур.
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