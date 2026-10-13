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Царьград

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Нижегородские врачи спасли мениск чемпионке России Яне Зимировой

Нижегородские врачи спасли мениск чемпионке России Яне Зимировой

Нижегородские хирурги почти полностью восстановили серьёзно повреждённый мениск двукратной чемпионке России по футболу Яне Зимировой, и уже через два часа после наркоза она начала самостоятельно ходить.

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