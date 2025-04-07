30 уникальных случаев, в правдивость которых было бы сложно поверить, если бы не фотосвидетельство

Вам доводилось слышать истории, которые казались настолько невероятными, что вы не хотели верить в них, пока не увидите всё своими глазами? К счастью, в наше время мы можем быстро достать телефон и сделать фото или видео, чтобы подтвердить, что эти истории не являются плодом нашего воображения.