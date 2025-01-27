Раздевалки в бассейне "Обь" в Барнауле отремонтируют за 3 млн. Почему это важно?

На качество помещений неоднократно жаловались посетители бассейна Руководство спорткомплекса "Обь" в Барнауле намерено потратить 2,9 миллиона рублей на капитальный ремонт мужской и женской раздевалок в бассейне.
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