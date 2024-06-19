Вот, чего не отнять у наших российских Властей, так это умения регулярно и целенаправленно выдавать-на-гора новости.
Про весьма загадочные новости…
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Александр Маркитанов
гражданка голикова должна сидеть. преступлений за ней достаточно. Достижение только одно - прессует беглова
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14 час.
Сидор Сидоров
И всё нажитое непосильным трудом КОНФИСКОВАТЬ!!!
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13 час.
Игорь Васиков
Статейка автора-обычная питерская либерастская бла-бла-бла. Пишут хрень, когда работать лень!
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6 час.
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