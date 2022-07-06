MoyAvtoDom

41 подписчик

Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Хороша машина,а возить некуда.Уникальный тягач ...
  • Александр Семенов
    То есть необходимо принять законопроект, который увеличит коррупцию в среде врачей: лечиться я буду только у тех врач...В Госдуму внесён ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В этих самых массовых профессиях к сожалению работают в основном мигранты, гастарбайтеры и нелегалы Русских вытесняют...Какие профессии с...

Спасибо, что живу! Или дураки на дороге

Спасибо, что живу! Или дураки на дороге

Всем привет, рада видеть вас на своём сайте! Чтобы сайт не посчитал мой сайт скучным и однообразным по типу фото, я снова отклоняюсь от своей темы вязания игрушек, и хочу поделиться с вами случаем который произошёл с нами на дороге буквально вчера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх