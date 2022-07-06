Спасибо, что живу! Или дураки на дороге

Всем привет, рада видеть вас на своём сайте! Чтобы сайт не посчитал мой сайт скучным и однообразным по типу фото, я снова отклоняюсь от своей темы вязания игрушек, и хочу поделиться с вами случаем который произошёл с нами на дороге буквально вчера.