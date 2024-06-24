МИД Финляндии: ЕС незамедлительно начнет разработку 15-го пакета санкций

Согласование 14-го пакета санкций в отношении России заняло много времени. Сразу после того, как он вступит в силу, начнется проработка новых ограничений, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.