МИД Финляндии: ЕС незамедлительно начнет разработку 15-го пакета санкций

Согласование 14-го пакета санкций в отношении России заняло много времени. Сразу после того, как он вступит в силу, начнется проработка новых ограничений, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
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