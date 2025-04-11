В Японии сотрудник почты рассылал в отделения использованные презервативы

В Японии 43-летнего сотрудника местной почты Ясухиро Накадзиму арестовали по подозрению в воспрепятствовании работы Почты Японии - он разослал в разные отделения организации конверты с использованными презервативами.
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