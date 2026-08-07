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Царьград

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Губернатор Балицкий объявил графики отключений электроэнергии

Губернатор Балицкий объявил графики отключений электроэнергии

В Запорожской области введены графики аварийных отключений электроэнергии для ремонтных работ. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о мерах, принятых для предотвращения крупных аварий, и обеспечении электроэнергией социальных объектов через резервные источники.

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