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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети уже сравнили графику Dead Rising Deluxe Remaster и оригинальной игры 2006 года Совсе...

В сети уже сравнили графику Dead Rising Deluxe Remaster и оригинальной игры 2006 года Совсе...

В сети уже сравнили графику Dead Rising Deluxe Remaster и оригинальной игры 2006 годаСовсем недавно Capcom анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster, после чего в сети появилось сравнение графики, основанное на первых кадрах, представленных в тизер-трейлере.

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