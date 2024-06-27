В сети уже сравнили графику Dead Rising Deluxe Remaster и оригинальной игры 2006 года Совсе...

В сети уже сравнили графику Dead Rising Deluxe Remaster и оригинальной игры 2006 годаСовсем недавно Capcom анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster, после чего в сети появилось сравнение графики, основанное на первых кадрах, представленных в тизер-трейлере.
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