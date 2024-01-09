CNN: США намерены направить Израиль к боевым действиям меньшей интенсивности

Делегация госсекретаря США Энтони Блинкена в Тель-Авиве намеревается обсудить план главы Министерства обороны Израиля Йоава Галланта по проведению следующего этапа вооруженного конфликта, развернувшегося на территории сектора Газа.
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