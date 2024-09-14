В Кирове стартовал первый общероссийский медиафорум «Народные промыслы России»

13 сентября в Кирове начался медиафорум «Народные промыслы России», собравший участников из разных регионов страны, чтобы обсудить сохранение и развитие народных художественных традиций, сообщает дирекция 650-летия города Кирова.
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