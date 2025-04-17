Театр абсурда
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Театр абсурда

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Предсказание немецкого генерала начинает сбываться? "Одесса и Николаев объявят независимость, как ДНР": Разведчик о ходе СВО

Предсказание немецкого генерала начинает сбываться? "Одесса и Николаев объявят независимость, как ДНР": Разведчик о ходе СВО

Интервью директора аэрокосмической разведки США американца с русскими корнями Андрея Мартьянова вызвало крайнее беспокойство у наших противников по всему миру.

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