Трамп расстроился из-за незаконченной игры в гольф в связи с предполагаемым покушением

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседах с друзьями и сторонниками шутит о том, как расстроен из-за того, что ему не удалось закончить игру в гольф в связи с предполагаемым покушением, сообщает газета The New York Times (NYT).
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