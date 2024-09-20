Участница программы «Время героев» выступила на Евразийском женском форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября, ФедералПресс. Участница программы «Время героев» Дарья Светяш приняла участие в роли спикера на четвертом Евразийском женском форуме в ходе сессии «Миссия женщин: от материнства до служения миру».
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