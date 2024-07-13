Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британия опровергла разрешение Украине бить по России ракетами Storm Shadow, но Крыма это не касается

Британия опровергла разрешение Украине бить по России ракетами Storm Shadow, но Крыма это не касается

Великобритания дезавуировала прежние сообщения СМИ о якобы данном Украине разрешении использовать ракеты Storm Shadow на территории России.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
В очередной раз англичанка обос......! Чем жёстче ответ России, тем меньше  она будет себе позволять. А там, глядишь, собственные проблемы заставят, наконец, заняться собой и не лезть в дела России. Подождём и посмотрим....
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11 час.
Надежда
Циничные мелкобриты-кукловоды решили сыграть роль &quot;этофсёнемы&quot; и втихаря &quot;разрешить&quot; своей марионетке бить ракетами по Крыму. Но этим просто признались в своем участии и как бы &quot;узаконили&quot; свое оружие в борьбе против России! &quot;Опровержение&quot; для видимости...
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10 час.
Мила пУХОВА
👍
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