Великобритания дезавуировала прежние сообщения СМИ о якобы данном Украине разрешении использовать ракеты Storm Shadow на территории России.
Британия опровергла разрешение Украине бить по России ракетами Storm Shadow, но Крыма это не касается
Комментарии
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Гарибян Сусанна
В очередной раз англичанка обос......! Чем жёстче ответ России, тем меньше она будет себе позволять. А там, глядишь, собственные проблемы заставят, наконец, заняться собой и не лезть в дела России. Подождём и посмотрим....
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11 час.
Надежда
Циничные мелкобриты-кукловоды решили сыграть роль "этофсёнемы" и втихаря "разрешить" своей марионетке бить ракетами по Крыму. Но этим просто признались в своем участии и как бы "узаконили" свое оружие в борьбе против России! "Опровержение" для видимости...
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10 час.
Мила пУХОВА
👍
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8 час.
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