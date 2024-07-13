Британия опровергла разрешение Украине бить по России ракетами Storm Shadow, но Крыма это не касается

Гарибян Сусанна

В очередной раз англичанка обос......! Чем жёстче ответ России, тем меньше она будет себе позволять. А там, глядишь, собственные проблемы заставят, наконец, заняться собой и не лезть в дела России. Подождём и посмотрим....