Юрий Кот Избитый герой СВО обратился к русским: «Не устраивайте самосуд!» В Забайкальском крае участника специальной военной операции российских ВС на Украине избили после конфликта двух компаний в кафе.
А там, за решёткой, знакомые "Вагнеров" научат этих тварей Родину любить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Всю компанию этих скотов в кандалы и на каторгу, без права УДО.
Ответить
25 мин.
ВЦ
Виталий Цуканов
Блядские правоохранители. Небось сами хохлы. И где хоть тень фсб?
Ответить
14 мин.
Caltar
Хулиганку мразям пришьют и дадут условно,скорее всего,а продажных полицаев вообще не тронут...Кстати,второй недоделок,не арестованный, только опрошенный видимо чей-то сынок,такое мнение уже начало гулять в Инете. Одно радует,что появились фотки ублюдков,что были там,хотя жаль,что не все рожи представлены!
Ответить
10 мин.
Свежие комментарии