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Кузбасские эксперты оценили возможность регулирования рекомендательных сервисов в интернете

Кузбасские эксперты оценили возможность регулирования рекомендательных сервисов в интернете

Алгоритмы, формирующие ленту в соцсетях, рекламу в новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей, считают в московском отделении Ассоциации юристов России.

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