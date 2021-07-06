Кузбасские эксперты оценили возможность регулирования рекомендательных сервисов в интернете

Алгоритмы, формирующие ленту в соцсетях, рекламу в новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей, считают в московском отделении Ассоциации юристов России.