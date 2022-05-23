Правила посадки капусты и добавление мела в лунку!

Обратите внимание: 10 неожиданных мест для посадки растений. Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про правила посадки капусты и что нужно добавить в лунку!) 1)Правила посадки капусты Поскольку капуста является очень популярной культурой и выращивается практически на каждом огороде в нашей стране.
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