Правила посадки капусты и добавление мела в лунку!

Обратите внимание: 10 неожиданных мест для посадки растений. Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про правила посадки капусты и что нужно добавить в лунку!) 1)Правила посадки капусты Поскольку капуста является очень популярной культурой и выращивается практически на каждом огороде в нашей стране.