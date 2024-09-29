Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Индонезии, Маркес сошёл

Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Индонезии, Маркес сошёлGold & Goose / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата мира MotoGP Хорхе Мартин отыгрался после провального десятого места в спринте накануне и завершил победой гоночный уик-энд на трассе Мандалика в Индонезии.