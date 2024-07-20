В Германии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе разваливается на нескольких участках. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
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