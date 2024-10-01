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Политика как она есть

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Армия Израиля заявила, что возобновила удары по Бейруту

Армия Израиля заявила, что возобновила удары по Бейруту

Израильские военные вновь начали наносить удары по Бейруту. Об этом сообщила армейская пресс-служба. "Армия обороны Израиля в настоящий момент атакует террористические цели «Хезболлах» в Бейруте.

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