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Царьград

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Аналитики: в Перми к осени 2026 упали цены на новостройки

Аналитики: в Перми к осени 2026 упали цены на новостройки

В Перми к началу осени 2026 года заметно снизились цены на квартиры в новостройках. По данным портала «МИР КВАРТИР», средняя стоимость квадратного метра составила 168,5 тыс.

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