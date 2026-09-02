Аналитики: в Перми к осени 2026 упали цены на новостройки

В Перми к началу осени 2026 года заметно снизились цены на квартиры в новостройках. По данным портала «МИР КВАРТИР», средняя стоимость квадратного метра составила 168,5 тыс.
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