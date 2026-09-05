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ТОЛК

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Вход за кабачок: в Барнауле открыли театральный сезон необычным фестивалем. Фото

Вход за кабачок: в Барнауле открыли театральный сезон необычным фестивалем. Фото

4 сентября в Барнауле прошел первый уличный театральный кабачковый фестиваль. Кадрами с оригинального и очень колоритного мероприятия поделился с "Толком" фотограф Олег Укладов.

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