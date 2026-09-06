Ванилла SU
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Ванилла SU

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Антирумяна: почему холодный контуринг вместо ярких щек стал главным бьюти-трендом сезона

Антирумяна: почему холодный контуринг вместо ярких щек стал главным бьюти-трендом сезона

Кажется, маятник бьюти-индустрии снова качнулся в сторону естественности. Еще вчера все мы с упоением наносили румяна так, будто пытались побить рекорд по интенсивности цвета, а сегодня на первый план выходит совершенно иная философия.

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