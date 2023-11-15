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Спецназ уничтожает подразделения ВСУ в боях у Артёмовска (ВИДЕО

Спецназ уничтожает подразделения ВСУ в боях у Артёмовска (ВИДЕО

Спецназ уничтожает подразделения ВСУ в боях у Артёмовска. Наши разведчики выявляют группы боевиков ВСУ, пытающихся закрепиться в районе Андреевки, и во взаимодействии с артиллерией накрывают их точным огнем.

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