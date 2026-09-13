Квантовый взлом биткоина за 26 дней: реальный проект атаки от IonQ.

Компания IonQ представила первый комплексный проект взлома 256-битной криптографии на эллиптических кривых.
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