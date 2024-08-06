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Зачем ВСУ пошли на Курск? Политолог Марков раскрыл план Зеленского

Зачем ВСУ пошли на Курск? Политолог Марков раскрыл план Зеленского

Политолог Сергей Марков объяснил, зачем ВСУ пошли на Курск. Он раскрыл план Владимира Зеленского, который вновь велел войскам атаковать русское приграничье.

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