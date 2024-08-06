Зачем ВСУ пошли на Курск? Политолог Марков раскрыл план Зеленского

Политолог Сергей Марков объяснил, зачем ВСУ пошли на Курск. Он раскрыл план Владимира Зеленского, который вновь велел войскам атаковать русское приграничье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Небывалый удар по Киеву. Русские два дня кошмарят противника. Первые испытания F-16 завершились полным разгромом
- Был сбит, но задачу выполнил: Раскрыт подвиг русских пилотов в Курской области
- "Кинжалы" уничтожили секретный бункер в центре Киева: На Украине полыхает несколько часов. F-16 "проспали". Прилёты по особым объектам
Свежие комментарии