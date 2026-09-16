❗️Межевич: Армении будет сложно компенсировать российский рынок европейским Доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич заявил, что страна может предложить Европе продукты питания, табак и некоторые виды полезных ископаемых, однако этого недостаточно для полноценной замены прежних экономических связей.
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